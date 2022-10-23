美國指控5名俄羅斯公民將美國軍事科技運至俄羅斯。

美國司法部上周宣布起訴5名進行跨國走私、洗錢的俄羅斯公民，其中包括一名俄羅斯高官的兒子鄂斯（Artem Uss），鄂斯日前已在義大利被捕，如果定罪，這5人最重恐被關30年。針對鄂斯在美國要求下被逮捕，俄羅斯外交部揚言報復。

美國司法部19日宣布，起訴5名涉及全球走私、洗錢等共12項罪名的俄羅斯公民，這5人包括鄂斯、歐瑞霍夫（Yury Orekhov）、庫祖爾加舍娃（Svetlana Kuzurgasheva）、泰勒金（Timofey Telegin）、圖利亞科夫（Sergey Tulyakov），他們被控非法取得美國軍事技術及受到制裁的委內瑞拉石油，以支援俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

聲明指出，在美國要求下，歐瑞霍夫及鄂斯已在17日分別於德國及義大利被捕，目前美國正進行引渡程序，希望將兩人引渡至美國受審。

據俄羅斯官媒塔斯社（TASS）、美國「野獸日報」（Daily Beast）報導，整個引渡程序最久將長達6個月，如果被判定罪，這5人最重恐面臨30年有期徒刑。

「野獸日報」指出，這起起訴案件讓莫斯科氣炸，因為40歲的鄂斯是俄羅斯高官之子，他的父親是克拉斯諾亞爾斯克邊疆區（Krasnoyarsk Krai）的州長亞歷山大．鄂斯（Alexander Uss）。

亞歷山大．鄂斯痛批美國是出於政治動機起訴兒子，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）則揚言報復，她說莫斯科不會放任美國執法及特務機關追捕俄羅斯公民而「不被報復」，她砲轟華府出於政治理由將俄羅斯公民當成人質。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也表示：「我們明確反對，並且譴責這類逮捕俄羅斯公民的行為。」

報導指出，鄂斯及同夥被控透過一間貿易公司，將戰機、飛彈系統、智能彈藥、雷達、衛星等先進半導體及微處理器等美國防衛科技運至俄羅斯，當中部分設備已被發現用於俄軍對抗烏克蘭的武器中。

據悉他們還從委內瑞拉運了數億桶石油給俄羅斯及中國大陸企業。

美國已制裁委內瑞拉超過15年，近年來更對委國國營石油公司及其他實體祭出制裁，藉此施壓獨裁總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台。

針對鄂斯被捕，目前尚不清楚莫斯科將如何反擊。