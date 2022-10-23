市長陳其邁今天上午主持楠梓區廣昌排水滯洪池工程動土典禮。(林雅惠攝)

楠梓區廣昌排水滯洪池工程動土典禮包括高雄市長陳其邁、經濟部水利署第六河川局長謝明昌、國防部黃中將、立委劉世芳及在地議員和22名地方里長等人蒞臨現場共襄盛舉。(林雅惠攝)

為解決高雄市楠梓右昌地區積淹水問題，市長陳其邁今天上午主持楠梓區廣昌排水滯洪池工程動土典禮，陳其邁致詞特別感謝立委劉世芳積極協助，向經濟部水利署爭取補助款9000萬，也感謝國防部展現軍愛民的無償提供土地，讓該計畫得以順利推動，並要求水利局加速趕辦工程，希望能在明年12月底順利完工啟用。

今天上午9時動土典禮，包括高雄市長陳其邁、經濟部水利署第六河川局長謝明昌、國防部黃中將、立委劉世芳及在地議員和22名地方里長等人蒞臨現場共襄盛舉。

陳其邁表示，楠梓區廣昌排水滯洪池工程動土興建完成後，就能很快解決右昌低窪地區區域淹水問題，未來右昌地區將快速發展，因此在人口增加之前，先解決淹水問題，做好超前部署，這麼大的工程動工，要感謝立委劉世芳爭取補助款、也要感謝海軍、在地市議員及里長共同努力的成就。

水利局指出，楠梓右昌地區由於地勢局部低窪、近年受極端氣候及後勁溪外水位頂托影響，造成內水無法外排，導致右昌地區一帶易積淹水。為改善積淹水問題，水利局規畫於廣昌排水西側之都市計畫公園用地設置滯洪池，蓄水面積約5.5公頃，最大滯洪量可達9.7萬立方公尺。

水利局表示，滯洪池完工後，若遇豪大雨時可分擔德民路雨水下水道系統及廣昌排水排洪量，可提升右昌地區福昌、盛昌、久昌、泰昌、廣昌、建昌、大昌里等7里防洪保護標準，保障人民生命財產安全。