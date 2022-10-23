受全球通貨膨脹衝擊，原物料成本仍居高不下，記者實際走訪早餐店與豆花冰品店，店內老闆指出，豆漿、豆花原料為黃豆，同業已經全面調漲，加上明年基本工資又要調漲，豆花相關品項預計會漲至少5元來反映成本，「一旦漲了就回不去了」。

「漲價是反映實際成本，不會說堅持不漲」，豆花業者林小姐表示，經營豆花店20年來已經漲價多次，因應成本漲價本來就是很正常的事，尤其近幾年黃豆的價格大幅上漲，預計還會再漲一波，上次漲價已經是5年前的事，「民眾常將不漲價和店家良心劃等號，這樣的想法是很不對的」。

另外，勞動部今年9月1日召開的基本工資審議委員會決議，2023年的基本工資將調漲，月薪將從2萬5250元調漲至2萬6400元；時薪則由168 元調漲至176元，調幅分別為4.56％和4.76％。

「薪資調漲代表員工保費也增加，漲價已經回不去了」，冰品業者許老闆說，除了通膨、國際局勢動盪不斷墊高相關成本外，員工薪資也是業者的一大支出，如果要讓損益盡可能打平，目前除了漲價已無其他方法，而且漲價後就再也回不去了，只能期望各界互相諒解。

為穩定民生物價，行政院今年2月便宣布減免黃豆、小麥、玉米等大宗物資進口營業稅至4月底，但因應俄烏戰爭爆發，行政院宣布營業稅減免延長到6月底；而之後遇上國際通膨，行政院再延長該措施到9月底；而行政院今年9月拍板再同意營業稅減免措施延長至今年底。

業者陳先生說，營業稅的減免很難一延再延，因應減免而補貼的幾百億也是納稅人的錢，漲價是市場機制的結果，如果政府辦事要讓人放心，不要選舉前一直丟出政策牛肉，趕緊擬訂價格回穩的措施才實在。