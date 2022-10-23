受尼莎颱風與東北季風共伴效應影響，北部上周末降下豪大雨，造成北市士林區百齡橋下停車場數十輛汽機車泡水。對此，民進黨台北市長候選人陳時中強調，他若當選，絕不會在堤外還有人車時關水門，此言論引發許多爭議，民眾黨台北市議員候選人吳怡萱就開嗆，「發言又更加凸顯了他的外行」。

吳怡萱昨（22）日晚間發文表示，政治人物的確須在乎每個市民的生命財產與安全，但陳時中所說「堤外有人就絕不關」這種既極端、又缺乏科學的「情感式」治理方式，真的正確嗎？

吳怡萱說明，關閉水門的目的是要防止市區淹水，當水位超過警戒時，關水門就是必要步驟，而重點在於事前的提醒和預防；她指出，台北市水利處在此次事件後也對相關SOP進行調整，未來只要通知「只出不進」就必須去移車，而不是到了水門關閉前才開始進行拖吊。

由於關水門是非常緊急的事情，吳怡萱除質疑陳時中，「『堤外有人就絕不關水門』這件事到底能不能做到？要等到堤內淹大水後再來後悔？」也批評其發言更加凸顯了他的外行，毫無挑戰市長大位的格局。