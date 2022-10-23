2022Takao Rock打狗祭29日至30日在高雄流行音樂中心登場，此次邀請到多位新發片歌手，讓高雄市民也能在高雄搶先聽新歌，除了新發片的歌手外，也邀請到近60組表演陣容輪番獻唱，連近期因「可不可以放進去一下下就好」爆紅的歌手巴大雄都受邀演出，陣容可期。

Takao Rock 打狗祭再度復出未演先轟動，先前公布的陣容包含光良、彭佳慧等人，樂團也有呼聲極高的告五人、麋先生等多組超強卡司，歌迷們隨著卡司公布，期待感愈加強烈，本周官方更釋出多組剛發片歌手陣容，讓民眾期待值更上層樓。

2022Takao Rock 打狗祭邀請到剛發片的創作歌手安溥、音樂藝術家庸俗救星及絕命青年等多組藝人，而法蘭 Fran、小魏魏嘉瑩與琳誼Ring也帶著新專輯來到高雄，Takao Rock 打狗祭是法蘭Fran專輯釋出後的首場演出；小魏魏嘉瑩舉辦完開賣即售罄的專場演唱後，也帶著新專輯《我很好》前往打狗祭發表；琳誼Ring新專輯雖然還在醞釀，但也不甘示弱的表示會在Takao Rock 打狗祭演唱新歌。

高流執行長李欣芸對於許多新作來到高雄表示，創造潮流是高流的使命，將這麼多新作品帶來南方讓大家聽見，更是高流排除萬難舉辦本次打狗祭的意義之一。

除了邀請有新專輯發表的歌手外，本次Takao Rock 打狗祭更邀請60組各界藝人，音樂類型範圍相當廣，更邀請到因演唱「可不可以放進去一下下就好」爆紅的原民創作歌手巴大雄，巴大雄更開玩笑說「當天有來的人要拍照，讓他檢查是不是真的有來」。