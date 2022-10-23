國民黨嘉義縣長候選人王育敏參加無黨籍議員候選人楊秀琴競總成立大會，串連無黨力量。（王育敏競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏參加無黨籍議員候選人賴瓊如競總成立大會，串連無黨力量。（王育敏競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

王育敏授戰旗給同黨籍嘉義縣議員候選人詹琬蓁。（王育敏競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

蔡英文總統今到嘉義縣替爭取連任的嘉義縣長翁章梁站台，國民黨嘉義縣長候選人王育敏則是連趕4場無黨籍、國民黨候選人競選總部成立大會，除集中藍營選票，也結合在野力量，拉抬選情、擴大選票量能。

王育敏先到義竹鄉參加第5選區無黨籍議員候選人黃金茂的競選總部成立大會，由於義竹鄉是翁章梁故鄉、大本營，有地主優勢，王育敏穿上黃金茂的競選背心為其站台，現場支持民眾見王育敏到場，也興奮大喊「縣長凍蒜」，王育敏呼籲鄉親賜票，讓藍營和無黨籍的候選人當選，才有力量與鴨霸的民進黨抗衡。

王育敏再趕到鹿草鄉參加國民黨議員候選人詹琬蓁暨鹿草鄉民代表候選人詹朋樺競總成立茶會，並授戰旗給詹琬蓁。王育敏說，詹琬蓁是國民黨在嘉義縣議會重要戰力，更在議會踢爆翁章梁濫用縣政府委外設計於個人選舉廣告、各項公器私用的行徑，懇託民眾支持詹琬蓁，讓詹琬蓁能繼續為鄉親強力監督縣政，無黨籍鹿草鄉長候選人黃軒凱也到場支持詹琬蓁。

王育敏之後也分別至水上鄉和太保市，參加無黨籍議員候選人楊秀琴、賴瓊如競總成立大會，致詞時也屢次強調，希望每一位對現狀不滿的選民都能加入在野小蝦米行列，對抗腐化的民進黨政權、實現民主政黨輪替。