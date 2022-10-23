侯友宜的行程結束後，隨即離開趕場，接著前總統馬英九在約早上10時許到場。(黃敬文攝)

馬英九結束後隨即離開活動現場，朱立倫則預定11時20分許抵達林國春的競選辦公室，與現場的支持者互動。(黃敬文攝)

新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫以及前總統馬英九今(23)日早上都前往新北市板橋，為新北市議員林國春的競選活動站台造勢，不過3人時間皆錯開「同場不同台」，國民黨內部的團結問題再次浮上水面，對此侯友宜表示，是按照選辦規劃來跑行程；馬英九則說他不曉得，沒有刻意錯開。

今天林國春的造勢場合上，新北市長侯友宜率先在早上9時20分許到場，他致詞時表示，林國春這次也要跟自己並肩作戰，如同我們過去擔任刑警時的歲月一般，不分你我大家一起向前走。

他說，這次選舉的對手不是別人，而是自己，永遠都要超越自己，不斷的挑戰自己，侯友宜、林國春除了4年前所提出的政見要被檢驗以外，更重要的是4年後的今天要超越昨天，明天一定要超越今天，要為新北市帶來健康、快樂以及有希望的未來。

侯友宜的行程結束後，隨即離開趕場，接著前總統馬英九在約早上10時許到場；他表示，跟林國春是15多年的老朋友，當年選總統時，林國春還開吉普車帶著自己到處跑幫忙拉票，後來還首創免費法律諮詢服務，24小時不間斷。

接著馬英九話鋒一轉，痛批民進黨執政6年來民怨沸騰，把兩岸關係搞得亂七八糟，國民黨執政就不會有這樣的情況，趙少康前幾天說「票投民進黨，青年上戰場」，今天我說「票投國民黨，兩岸無戰場」。

馬英九說，他執政8年從來沒有人說兩岸會打仗，兩岸還簽了23項協議，還跟習近平在新加坡碰面，面談如何解決兩岸爭端，「民進黨來做就是做不到」；另外也批評民進黨的「非核家園」政策，強調歐盟都把核能當作綠能，「現在民進黨把一種綠能拿去換另一種綠能，多此一舉」。

他也批，自己執政8年才丟1個，「而且不是因為中共的關係，是對方想借錢但我們不給」，民進黨執政6年就丟掉8個邦交國，之後搞不好還會再丟，「這應該是中華民國建國以來，邦交國最少的一次」。

馬英九結束後隨即離開活動現場，朱立倫則預定11時20分許抵達林國春的競選辦公室，與現場的支持者互動；針對3人都互相錯開時間「同場不同台」，侯友宜表示，在選舉過程中因為還有市政行程，行程規劃非常多，所以一切按照選辦規劃來跑行程；馬英九則稱不曉得，沒有刻意錯開，但贊成國民黨要更團結。