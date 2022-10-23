獸醫郭霏外貌甜美，身材凹凸有致，過去還曾登上表特版。她平時就常在社群平台和粉絲們分享生活隨筆，近日她在IG上表示去參加單車活動。豈料，她為了要拍攝照片，才剛將上衣脫下僅穿著比基尼，一旁的攝影師們就開始暴動，讓她坦言「快嚇死。」

郭霏在IG中表示，22日參加City Degradation舉辦的「單車潑水派對」。當時，她正準備和活動背板拍照。誰料，衣服才剛脫下沒多久。四周就出現人潮「飛奔而來」讓她當場嚇到，趕忙拍好照片並將「衣服穿好穿滿，快逃啊！」

不過，從釋出的照片和短影片中可發現。郭霏僅穿著一件藍色比基尼配上牛仔熱褲，健康的古銅色肌膚大量露出。此外，傲人的上圍讓比基尼整個撐開，還露出整片「南極圈（南半球）」。火辣設計讓人看得直流鼻血，不外乎在一旁的攝影師們會暴動起來，忍不住衝過去要將這養眼畫面捕捉下來。

事實上，郭霏的生活照片相當性感，過去也多次身穿泳裝，大方展露身材曲線。此外，日前她也替單車潑水派對多次拍攝宣傳照片。只見照片中，她身穿黑色泳裝，特殊設計不僅露出大片美背，圓潤的雙臀更是成為目光焦點。抑或是身穿短版上衣配上熱褲，中空設計大秀小蠻腰。讓粉絲們紛紛大讚「大家都把重點放在其他地方了啦」、「太性感了」、「我不超車了」、「我的天呀！這跟在你後面大概會全倒」、「女神也太美了。」