沈慧虹競總發言人劉康彥直指，高虹安臉書上多張在市府活動合照，證明她都有參與，有時還帶著自家候選人，假會勘、真選舉，批高虹安是雙標黨的雙面人。（沈慧虹團隊提供／王惠慧新竹傳真）

沈慧虹競總發言人劉康彥直指，高虹安臉書上多張在市府活動合照，證明她都有參與，有時還帶著自家候選人，假會勘、真選舉，批高虹安是雙標黨的雙面人。（沈慧虹團隊提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市政府昨辦台語金曲之夜，民進黨新竹市長候選人沈慧虹登台挨批，對手高虹安提到自己有立委身分，市府辦的馬拉松活動也「無法上台」。對此，沈慧虹競總發言人劉康彥直指，高虹安臉書上多張在市府活動合照，證明她在風箏節、長青運動會、賈桃樂職涯等都有參與，有時還帶著自家候選人，假會勘、真選舉，批高虹安是雙標黨的雙面人。

劉康彥批評，高虹安是雙標黨的雙面人，公開說在市府活動「無法上台」，但其臉書照片區點開，照片清楚可見，高虹安帶著自家候選人，以立委助理的身分進到市立棒球場，大肆作秀，讓體育活動淹沒在政治口水之中。

劉康彥也說，照片中也可看到宋品瑩、蔡文盛，甚至還有竹北的候選人林俊智，這些人既無公職身分，也無正當性，單憑高虹安立委助理的背心，就在現場配合自家立委假現勘、真作秀。

「難怪高虹安不辭立委，」劉康彥強調，高虹安不辭立委之心昭然若揭，她同時擁有兩件背心，想要帶著自家候選人時，就換上立委背心，享用立委身份，在公家機關假會勘真作秀，行競選活動之實。

他也批評，當高虹安換上市長候選人的背心時，就向民眾假言自己沒有資源，這種雙面人的行為，就跟民眾黨的雙標如出一轍。

此外，劉康彥也痛批，昨天民眾黨香山區涉嫌買票的議員候選人葉國文競總成立，高虹安仍為其站台，雖不敢在臉書上宣傳，但過去多次合體無法掩蓋，甚至多次在政府經費補助的共餐據點進行選舉宣傳，誰才是真正竊佔國家資源，行個人輔選之實，市民都看在眼裡。