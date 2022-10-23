經濟部所屬事業機構111年新進職員甄試今日在台北、台中、高雄、花蓮4個考區共16個考場同時舉行初試，總計22947人報考，首節考試12207人到考，到考率53.2％；預計錄取891人，平均錄取率僅約7.3％，競爭激烈。

經濟部表示，複試名單預定於111年12月28日於經濟部及台糖、台電、台灣中油、台水等4家國營事業機構網站公告。參加複試合格之錄取人員，將依初、複試總成績高低依序按志願分發至各事業機構實習，實習期滿成績合格後，取得各該公司派用人員派用資格正式派用。人員正式派用後起薪及晉薪依各分發公司規定辦理，目前各公司起薪約為3.9萬9仟元至4.1萬元間，其後得依工作績效逐步晉升，提供優質的育才、留才工作環境。

這次甄試由經濟部成立甄試委員會統籌考試相關事宜，招考專科以上學校畢業者，性別不拘、年齡不限。本甄試共區分22個類別，初試以筆試方式辦理，考試科目包括共同科目國文、英文2科，合計占總分20％；各類別專業科目各2科，合計占總分80％。

經濟部表示，因應COVID-19疫情，甄試須全程佩戴口罩、進入考場時配合量測體溫及手部消毒、不開放陪考，又筆試前應考人應於線上據實填寫「健康關懷表」，以掌握健康情形；如有發燒症狀者，則安排至備用試場應試，另各試場將開啟門窗以利空氣流通，維護應考人健康。

為防範電子舞弊影響考試公平性，甄試委員會除請國家通訊傳播委員會派員在各考場協助監測異常電波，並有電波定向監測車巡邏外，將於考試時進行電子相關及金屬探測措施，查探應考人是否配戴違反試場規則之物品，以有效杜絕電子舞弊情事。