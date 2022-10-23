民進黨新北市長候選人林佳龍、新北市議員候選人卓冠廷鶯歌競總今舉行成立大會，林佳龍表示，卓冠廷回鄉參選前有問過他的意見，他認為好的人才各處都在搶，鼓勵他將歷練貢獻給家鄉，盼民眾支持。（蔡雯如攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍、新北市議員候選人卓冠廷鶯歌競總今舉行成立大會，正國會的「新板土連線」的市議員候選人山田摩衣、陳乃瑜也合體站台，林佳龍表示，卓冠廷回鄉參選前有問過他的意見，他認為好的人才各處都在搶，鼓勵他將歷練貢獻給家鄉，盼民眾支持，讓他與卓冠廷拚進市府、議會。

卓冠廷鶯歌競總大會今邀請基隆市長林右昌、民進黨前主席卓榮泰、立法委員蘇巧慧、卓冠廷妻子前立委洪慈庸、資深媒體人王瑞德到場助講，現場吸引近千人參與，除了有多位在地里長、前民代，還有台中鄉親。

林佳龍表示，他是透過大學教授認識到卓冠廷，卓冠廷當時在新北市跑社會新聞，他看準卓認真、勤勞的精神，延攬對方與他赴台中，也藉機認識到洪慈庸，卓冠廷在各職務上都有好的表現，回到故鄉是人生的重大決定，卓冠廷曾經問過他和洪慈庸，但他認為，好的人才到處都在搶，若能回到故鄉，貢獻歷練，格外有意義。

林佳龍也提及新北要大翻新，土樹三鶯也要跟著翻新，土樹三鶯人口有60多萬人，過去台北縣時代屬於邊陲地區，但現在首都圈發展後，緊鄰新北和桃園間，地點好、土地大，需要有一個有治理城市經驗、國際觀，對產業、經濟、產業、教育、觀光旅遊主張的市長，這些他都有經驗。

林佳龍也說，首先新北交通需要翻新，建立捷運路網、改善高快速公路網串聯首都圈，配合工業立體化，引進智慧製造和傳統產業轉型，加上新北又有電子五哥的優勢，發展電子、電動車、智慧醫療產升級產業帶動首都圈發展，再讓觀光大翻新，營造區區有特色的重點，同時增加社會福利，一定能讓新北市躍升為全台第一直轄市。

林佳龍強調，選戰進入最後一個月，他有「1加36」的競選隊形，12個立委選區，民進黨現任占9席，加上不分區立委擔任指揮官，全黨動起來，做他的分身，讓市長、議員選票可以相乘，也讓立委投入選戰第一線，一定可以團結催出最多選票。