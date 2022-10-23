今（23日）金星進入天蠍座，30日火星也要逆行了！塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文提醒，天蠍座的屬性帶著冥王星的深沉、火爆，使金星的浪漫能量蒙上一層激情，而火星逆行也可能帶來過頭的熱情，因此10月底到年底這段期間，獅子座、處女座、射手座、巨蟹座得低調行事，否則容易招惹麻煩。

第四名、獅子座

年底前火星逆行在獅子座的人際宮位，使你腹背受敵。你可能身處在某些團體中，與眾人一起推動著回饋社會的項目，但當初是因為朋友的人情壓力才加入的，所以火星逆行期間，合作上的一點小摩擦都會加劇你的不情願，更使你萌生退意。你可以問問自己，是否因為人情關係，或渴望得到社會認可才勉強加入公益團體中，但你其實缺乏推動事務的熱情，當你想清楚了，自然會有解決之道。

第三名、處女座

年底前金星天蠍進入處女座的交流宮位，加上火星逆行在事業宮位，因此這段期間你的舉手投足、言行舉止都要盡量保持低調，不要逞一時口舌之快而隨意發言，也許會出現毀壞你名聲的事件，讓你頓時從雲端掉到谷底。火星逆行期間建議你保持低調作風，別過度引人注目，只要謹守本分，即便是天大的麻煩降臨，也會有轉圜的餘地。

第二名、射手座

年底前金星天蠍進入射手座的心靈宮位，導致你的心情有不小的起伏，甚至與伴侶、互動緊密的合作夥伴出現溝通問題，容易因為一點小事就產生摩擦，此外火星逆行在你的關係宮位，雖然能使關係加溫，但更多的是彼此互看不順眼，所以不可輕忽火星逆行的威力，即便放低姿態也要把誠意做足，除非你已經打定主意讓關係破裂、合作破局。

第一名、巨蟹座

年底前金星天蠍路過巨蟹座的戀愛宮位，這段期間先別急著和現在的約會對象確認關係，你與對方極有可能因為一時情緒到位，以至於眼裡只剩下彼此，若貿然確認關係，或許剛開始會很甜蜜，但越後面就會越幻滅，加上火星逆行在你的玄秘宮位，有可能情人變小人，在你背後扯後腿。保持冷靜、仔細觀察對方的言行舉止，如果感到不對勁就要提問，與其事後失望，倒不如一開始就降低期待，這段感情反而能更加踏實。