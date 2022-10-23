不過其身上的衣服，恰巧與彰化景點「芳苑燈塔」造型一致，引發彰化人熱議，直呼超像，感謝楊謹華將彰化景點帶上金鐘。（翻攝臉書「二林的大小事」／吳建輝彰化傳真）

有網友將照片貼在臉書「二林人大小事」，吸引許多民眾留言表示「一模一樣」、「我也在想，這畫面怎麼這麼熟悉」。（翻攝臉書「二林的大小事」／吳建輝彰化傳真）

第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮昨晚順利落幕，典禮中許多創舉，讓人印象深刻，而其中以華燈初上入圍「戲劇類女主角獎」的楊謹華，昨天一襲黑白相間的晚禮服現身金鐘盛會，驚艷全場，不過其身上的衣服，恰巧與彰化景點「芳苑燈塔」造型一致，引發彰化人熱議，直呼超像，感謝楊謹華將彰化景點帶上金鐘。

楊謹華除了在戲劇上的表現吸引民眾目光，這次金鐘獎上晚禮服特別得到彰化觀眾注目，一襲黑白相間的晚禮服現身頒獎，讓緊盯電視轉播的彰化鄉親為之一亮，直接聯想到彰化的景點「芳苑燈塔」。

來自彰化的吳小姐說，當楊謹華走出來的時候直接「欸」了一聲，直接聯想到「芳苑燈塔」，趕快叫媽媽來看，真的超級像；陳先生也說，看到確實眼睛為之一亮，沒想到燈塔穿在身上這麼好看。

也有網友將照片貼在臉書「二林人大小事」，吸引許多民眾留言表示「一模一樣」、「我也在想，這畫面怎麼這麼熟悉」、「王功燈塔在導覽界有號稱全台最時尚燈塔的傳說喔」，驚呼「原來穿在身上這麼美」。

已經入圍7次的楊謹華，這次以《華燈初上》蘇媽媽角逐視后槓龜，連續7次與視后擦身而過，楊謹華雖然說「拍戲不是為了獎項」，但仍有不少網友為她打抱不平，認為楊謹華不需要透過獎項來證明實力。