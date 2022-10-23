北市文山區一名95歲老翁，9月2日凌晨時分從住宿的旅館外出後就不見蹤影，同行的前妻發現凌晨2點多到派出所尋求協助，並告訴員警老翁有失智狀況，擔心身體狀況，景美派出所員警受理後，立即展開尋人任務，1小時後在旁邊的商業大樓樓梯間找到老翁，結束一場虛驚。

景美派出所員警虞鈞翔，擔服備勤時有一名老太太進派出所求助，表示因孫子確診，所以跟前夫暫時居住在景美的一間旅館隔離，凌晨醒來時卻發現老翁不在床上，過了許久仍未回來。

老婦焦急的在旅館附近尋找未果，再回三福街的住處找人也沒發現，便趕緊向派出所報案請警方協尋。員警往景中街商場走去後便不知去向。虞員隨後前往附近街道尋人，並詢問該商場工作人員幫忙尋人。

虞經過1小時順利在3樓走道間發現躺臥在地上的老翁，他意識清楚但是無法行走，初步檢查沒有外傷，但表示左腿及股盆疼痛，虞立即通知巡邏勤務同仁警員林冠廷、林嘉縈一同協助送醫。家屬非常感謝員警及時的熱心協尋，成功避免憾事發生。