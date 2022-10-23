兩人在台上擁抱。（李奇叡攝）

侯友宜永和區議員聯合競選總部今於永和國父紀念館成立。（李奇叡攝）

侯友宜受到熱烈歡迎。（李奇叡攝）

侯友宜授予戰旗。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜永和區議員聯合競選總部今於永和國父紀念館成立，和國民黨主席朱立倫同台，雙方還在台上擁抱、互相開玩笑，互動超熱絡，兩人也拉手高喊「凍蒜」，表現團結。朱立倫受訪時直言，侯友宜現在就是國民黨最重要的母雞，各地大家都希望以他為標竿。

今天不少活動，朱立倫和侯友宜出席時間都錯開，朱立倫指出，他跟侯友宜昨日晚間在桃園、今日在永和都同台，只要行程允許就會同台，希望大家團結一致。

朱立倫強調，尤其侯友宜是國民黨最重要的母雞，不只在新北，各地都希望大家以侯友宜為標竿，都好好做事情、實實在在做事情，腳踏實地就會獲得選民認同。

至於民進黨質疑兩人行程錯開，朱立倫反問，昨天、今天都同台，難道每一場都要同台？這是不可能的事情，因為他今天有十場活動，侯友宜今天有中和、永和等活動，他自己剛先去了一下中和，又趕來永和，還要趕去板橋，再去台北，這些行程沒辦法每次都配合，所以民進黨不用見縫插針，「難道民進黨每位有每一次都同台？不可能嘛」。

記者追問，外界認為國民黨現在營造大氣勢比較重要，但也認為2024年總統大選，侯友宜也是很好的人選，朱立倫表示，國民黨現在最重要的目標就是2022年團結勝選，實實在在做事情，一切為市民打拚，秉持這樣的精神，最後一定會獲得選民認同。