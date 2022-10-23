頂級飯店搶攻感恩及聖誕節商機，台北花園大酒店自11月1日至12月31日止，推出「感恩聖誕火雞禮籃」，於飯店官網訂購更享9折優惠，闔家溫暖相聚品嘗，輕鬆歡度佳節。

台北花園大酒店「感恩聖誕火雞禮籃」，主廚精選優質火雞融入美式風味，以頂級海鹽、匈牙利紅椒粉、百里香、迷迭香、香蒜…等香料醃製，經過24小時使香料入味後，透過搓揉，肉質完全軟透與辛香料融為一體，再於火雞內填入新鮮的西芹、紅蘿蔔、洋蔥、栗子、洋菇、月桂葉…等，運用蔬菜的水分凸顯火雞肉的原味，使肉質飽有原汁的鮮甜美味，放入烤箱以低溫烘烤2小時，讓整隻火雞保持表皮金黃肉質多汁、外酥內嫩的完美狀態，香氣襲人，使人垂涎欲滴。

火雞原汁沾醬，則是以雞骨和雞腳…等獨家配方精心熬製而成，濃郁肉汁反覆澆淋在火雞及蔬菜上，新鮮蔬菜帶出雞汁的甜美甘醇，馥郁香氣與肉汁在口中散開，使人齒頰留香。山楂蔓越莓醬，採用新鮮蔓越莓融入清新山楂製成的風味沾醬，酸酸甜甜的滋味，搭配火雞食用清爽解膩，讓人忘情大啖美食。爐烤蔬菜，選用杏鮑菇、玉米筍、進口洋芋等當季蔬果，撒上新鮮迷迭香、百里香及少許調味料，再抹上無鹽奶油，精準的控制溫度及熟度，將蔬菜烤至焦糖化，呈現金棕光亮的色澤，不僅增添蔬菜的爽脆度，炭烤的香氣仍保有蔬菜的鮮甜清香，讓人佳節大啖佳餚之餘更健康加倍。餐桌上另一主角則為培根野菇義大利香料派，手工派皮經過不斷揉捏，使麵團變得更有勁道，內餡融入培根、野菇及辛香料，派皮酥脆、派餡香糯，誘人氣息與豐富食感讓人一嘗傾心。最後搭配飯店特選紅酒，為這場美食饗宴更添華麗風采。

集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「受西方文化影響，慶祝感恩節及聖誕節在台灣儼然成為不可或缺的溫馨節日，看準節日商機及居家宅食經濟及考量企業公司歲末餐會訂購豐美火雞禮籃來增添溫馨氛圍，再度推出年年熱銷的感恩聖誕火雞禮籃，團聚美食輕鬆上桌，增添歡樂氣氛，預估可以帶動外帶商品業績成長約1成。」