雲林縣虎尾分局偵查隊員警7名員警今（23日）早上到台中清水區追捕雲林縣籍郭姓槍砲通緝犯，街頭圍捕時遭嫌犯駕車衝撞，造成廖和全小隊長送醫。

雲林縣警局指出，虎尾分局偵查隊員警獲報郭姓通緝犯（26歲，麥寮人）在台中清水區出沒，今天上午前往查緝時，嫌犯發現偵防車突然衝撞鐵門，波及2輛偵防車，小隊長廖和全（53歲）被撞倒，身體多處擦挫傷，幸好不嚴重，目前在光田醫院觀察中。

小隊長廖和全從警20餘年，曾偵破獲雲林多起假買鮑魚烏魚子偷竊案，辦案認真，受長官肯定。