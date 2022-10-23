台北市立交響樂團前低音管首席徐家駒（右）、前單簧管首席陳威稜（左）兩人樂於當獨奏家，也享受與人合作。（郭吉銓攝）

綜橫樂壇數十年，台北市立交響樂團前低音管首席徐家駒、前單簧管首席陳威稜，兩人是音樂好夥伴，曾是同事也曾組室內樂團，在退休後仍馬不停蹄，持續演奏、推廣和教學，近期將和台灣絃樂團合作，分別挑戰經典韋瓦第低音管協奏曲和具代表性的柯普蘭單簧管協奏曲。

陳威稜表示，長年在樂團工作、演奏生涯和教學之間能保持平衡的祕訣在於保持彈性，「我和徐老師的感覺像是獨奏家，又像是團隊的一員，和大家一起創作，在樂團或室內樂演出，不是一個人的事情，我很喜歡這種保有獨立性，卻又是身為團體一員的感覺。」

徐家駒表示，從樂團音樂家使用鉛筆，而不是以原子筆做筆記，就能看出音樂家如何隨時保持彈性，「在樂團經常需要和不同的指揮配合，同一首曲目，這個指揮想要的效果和下一個指揮要的不見得一樣，所以在譜上寫筆記一定要用鉛筆，可以隨時擦掉修改。這也是對音樂的尊重，這就是我們喜愛的事情和我們的生活。」

陳威稜則表示，因應樂團的高壓工作，最好的方式是要從自身的穩定性做起，最直接的方式就是提早抵達排練現場，「這是一種長年養成的習慣，所有的音樂、技術和情緒，都要提早準備，而這樣的準備，也不單單是當天預備，而是一種長時間的累積，樂譜不能只是視奏而已，一定要有一定的熟悉度。」

陳威稜表示，當把自己準備好了，就有餘裕觀察和接收指揮給的訊息，「做一名伸縮自如的音樂家，也是很重要的責任。」

這次徐家駒要演奏的曲目韋瓦第《E小調低音管協奏曲》，他表示，這是他從事音樂工作以來，第一次和樂團演奏這首曲目，以往都是和鋼琴一起，「韋瓦第一生寫了三十多首低音管協奏曲，我很訝異在低音管還沒有這麼按鍵的年代，古人可以完成樂曲裡這麼多內容，作為使用現代樂器的演奏者，我也要把這些內容好好表現出來。」

陳威稜將演奏的柯普蘭《單簧管協奏曲與絃樂團、豎琴、鋼琴》，他表示上回演奏這首作品已是20年前，「這首作品很有挑戰性，很需要體力，帶有爵士風味，中間的即興片段，每個音樂家吹奏起來都不太一樣，可感受到爵士風格同時還有個人色彩在裡面。」演出將於10月26日在台北國家音樂廳登場。