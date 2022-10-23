大仁科大舉辦寵物美容檢定競賽，吸引全台272名相關科系學生報名參與，打破歷年紀錄。（林和生攝）

台灣寵物商機一年高達580億元，且產業規模逐年升高，一場由大仁科技大學與台灣畜犬協會共同合辦的「2022全國校園技職盃寵物美容檢定暨競技大賽」，吸引全台272名相關科系學生報名，打破歷年紀錄，業界直言，趨勢持續看好，吸引人才相繼投入。

寵物在生活節奏匆忙、人際關係疏離的的現代社會，帶給人們穩定情感依附，隨著少子化趨勢，台灣畜犬協會理事長薛瑞銘提出官方數據表示，2021年全台犬貓數量達到295萬隻，相比14歲以下幼年人口數289萬人，首度發生寵物數量比幼年人口數還多。

薛瑞銘說，近幾年受到疫情衝擊，出國受限，寵物陪伴的角色更加吃重，這不僅是台灣限定，更是全球趨勢，相關產值不斷成長。台經院預估，2025年台灣寵物將達400萬隻，若從現行消費習慣推估，屆時相關商機可上看2400億元。

提早嗅到趨勢的大仁科技大學，10年前便成立國內第一所寵物相關科系，深耕寵物相關專業領域，寵物照護暨美容系主任李育儒說，在少子化的年代，目前寵物系一班80人，幾乎年年滿招，且每班平均皆有20至25名來自香港、馬來西亞的國際生跨海就讀。

因為這產業人才需求量大，大仁科大與台灣畜犬協會共同合辦檢定級競賽，現場使用國際寵物美容競賽規則，並有多位國際寵物美容師審查員蒞臨擔任執判人員，以賽事展場的方式，結合國內具有寵物相關科系學校學生，同場競技。

李育儒說，若順利取得證照，畢業即能就業，平均起薪能達4.5萬元至6萬元不等，手剪技巧頂尖的技師，月薪更高達10萬以上。看著會場滿滿埋頭梳理寵物毛髮的學生，就能輕易感受產業蓬勃，這股陪伴商機，成為現在進行式。