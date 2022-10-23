南郭坑溪華麗轉身變成遊客與市民都驚豔的親水空間，變成彰化縣內著名的「市區秘境」，每到週末吸引民眾戲水，踏青。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

南郭坑溪不再一條溪兩個世界，過去上下游分開施作整治，現在全線都已經完工，讓地方居民的生活環境改善，並將並將桃源橋上下游連成一氣。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

去年底彰化縣長王惠美縣府團隊積極向行政院農業委員會水土保持局爭取800萬元補助經費，改善南郭坑溪環境，華麗轉身變成遊客與市民都驚豔的親水空間，變成彰化縣內著名的「市區秘境」，每到週末吸引民眾戲水，踏青。

彰化市南郭坑溪是屬於野溪，從桃源橋算起到南校街，總長1980公尺，彰化縣府向中央爭取補助經費，採複式斷面親水空間營造工法，擺脫過去河床雜草叢生、髒亂不堪的景象，除了提升防洪功能外，也為彰化打造新的市區秘境，世外桃源。

縣府水資處表示，「南郭坑溪桃源橋上游野溪改善工程」針對既有的護岸基礎補強5公尺，另外稻草蓆及植草帶鋪設1273平方公尺，還新設固床工9座，溝中溝280公尺，水量不多時可以集中排砂，防汛時期則提供正常排洪作用，增加底棲生物，銜接步道，擴大親水空間。

縣府指出，經整治南郭坑溪為彰化市難得的親水空間，在保護人民生命財產安全的同時，減少對環境的影響，並以友善生態作為出發點進行整治工作，營造水棲生物的復育環境，讓彰化南郭坑溪環利成功華麗轉身。

縣府強調，如今南郭坑溪不再一條溪兩個世界，過去上下游分開施作整治，現在全線都已經完工，讓地方居民的生活環境改善，並將並將桃源橋上下游連成一氣，擴大南郭坑溪優質的親水空間。