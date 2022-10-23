汐止工建路因連日大雨沖刷，路面下方有土石流失，造成路面下陷，該路段目前全線封閉。（新北市新聞局提供）

新北汐止工建路因連日大雨沖刷，路面下方有土石流失，造成路面下陷，水利局連夜進行路面搶修，選舉行程滿檔的新北市長侯友宜，今臨時新增行程前往視察表示，工建路連續灌漿3天馬路仍塌陷，經水利局同仁以及專業判斷，底下16米的汙水道幹線破裂，需採低壓灌漿，時間約一周，本周經過此路段的車輛都會做適度調整，也會設臨時車牌，附近有2棟居民750戶會受到影響，會快速把工程做完。

而交通疏導部分，侯友宜說，交通局、警察局都已同步做好公車路線調整，以及臨時站牌的設置，希望把交通衝擊降到最低，除工建路，這幾天也會持續監測汐止伯爵山莊還有其他道路，會不會含雨量飽和度避免有再度受損的情形，都會全部做好監測，讓民眾能夠安全。

水利局說明，工建路因連日大雨沖刷，路面下方有土石流失，造成路面下陷，經研判應與道路下方收集汐止地區污水的污水特四幹線有關，污水特四幹線2014年間曾遭建商基樁打破，因特四幹線持續通水使用中，需設置替代管線後方能進行修復，當時由台北市衛工處先行於管線上方灌漿補強。

為維護用路安全，水利局已連夜成立前進指揮所，調度人員機具進行路面搶修，目前先採低壓灌漿穩定地盤，期能於最短時間內修復路面。

為避免人車發生危險，汐止警分局22日晚間9時連夜將該路段全線封閉，禁止通行，並規畫改道路線公告在各臉書地方集團供民眾參考。

警方提醒，該搶救工程尚需施工一周時間，期間將持續實施道路管制措施，請民眾配合避開施工路段改道行駛，也呼籲駕駛朋友們尖峰時刻盡量提早出門及注意交通安全。