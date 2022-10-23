中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增35,322例本土新冠肺炎個案及43例境外移入；另確診個案中新增65例死亡，年紀最小為4個月大男嬰，10月10日確診住院5天，19日高燒又赴急診，20日因嚴重敗血症不治。

今日新增35,322例本土個案及43例境外移入；另確診個案中新增65例死亡。(指揮中心提供)

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日確診個案數較上周日的四萬多例，下降約15％，同時也是自10月19日以來連續4天低於4萬例，若將來趨勢不變，可望於近期脫離疫情高原期。

不過今天的65例死亡個案中，包含一名4個月大男嬰，羅一鈞指出，該個案本身無慢性病，也沒接種過疫苗，於10月10日因發燒到急診就醫，當場做PCR確診，曾住院5天，但日後因症狀緩解於10月15日返家隔離。

羅一鈞說，該個案在10月18日時再度出現高燒到40度的症狀，隔天到急診，檢查發現頸部淋巴腺腫，還有皮膚斑駁現象出現類似大理石的花紋，且呼吸困難、血壓偏低，被診斷為敗血症，隨即收治加護病房，用廣效型抗生素治療後，因合併嚴重休克仍無法恢復，於10月20日因嚴重敗血症，合併敗血性休克過世。

羅一鈞指出，病歷上顯示，幼兒治療時曾出現耳漏，有積水情形，是否為導致敗血症的原因當下也無法釐清，最後仍被歸為新冠確診死亡。總計目前兒童累計重症達253例，其中敗血症共4例，兒童死亡則累計37例，其中敗血症死亡共3例。

指揮中心表示，今日新增之35,322例本土病例，為16,338例男性、18,969例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,441例)，臺中市(4,655例)，高雄市(4,089例)，桃園市(3,541例)，臺北市(3,503例)，臺南市(2,925例)，彰化縣(1,925例)，屏東縣(1,044例)，新竹縣(869例)，雲林縣(867例)，新竹市(839例)，苗栗縣(786例)，南投縣(704例)，嘉義縣(654例)，宜蘭縣(648例)，基隆市(504例)，嘉義市(442例)，花蓮縣(397例)，臺東縣(215例)，金門縣(169例)，澎湖縣(96例)，連江縣(9例)。

指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為42例男性、23例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、40例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月5日至10月20日，死亡日期介於10月2日至10月20日。

指揮中心說明，今日新增43例境外移入個案中，為18例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自中國(3例)，新加坡及印尼(各2例)，美國、加拿大及馬來西亞(各1例)移入，另33例感染國家調查中。入境日期介於今年9月22日至10月21日。