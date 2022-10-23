台中市消防局第三大隊23日在烏日消防分隊舉辦「藍毅生診所捐贈住宅警報器」典禮，烏日在地開業醫藍毅生捐贈住宅用火災警報器350個給烏日區烏日及溪湳分隊分配使用。（馮惠宜攝）

台中市消防局第三大隊23日在烏日消防分隊舉辦「藍毅生診所捐贈住宅警報器」典禮，烏日在地開業醫藍毅生捐贈住宅用火災警報器350個給烏日區烏日及溪湳分隊分配使用。（馮惠宜攝）

大台中醫師公會前理事長藍毅生不但自己從事醫療、照顧地方民眾健康，他和太太黃月招更希望透過力行公益守護生命，藍毅生說，自己從事醫療，每每聽到救護車或消防車鳴笛聲就揪心，也因此希望協助警消減少災難發生，透過在地議員吳瓊華反映23日捐贈住宅用火災警報器350個給烏日區烏日及溪湳分隊分配使用。

台中市消防局第三大隊23日在烏日消防分隊舉辦「藍毅生診所捐贈住宅警報器」典禮，藍毅生和黃月招夫妻倆也在吳瓊華以及烏日區長林崇懿的見證下，由消防局第三大隊大隊長詹仁傑代表受贈，在他抛磚引玉下，市政顧問林雲珍也捐給消防分隊1萬元加菜金。

藍毅生指出，當醫師職責就是救人，但每當聽到救護車或是消防車鳴笛他的心就會揪一下，因而常常思考要如何才能協助在地鄉親生命財產安全。

詹仁傑代表台中市消防局感謝藍毅生夫婦，更笑稱，藍醫師不但是對消防局相當支持，她的夫人黃月招更是台中市消防局婦宣大隊志工，「連太太都捐出來了」；他也表示，住宅用火災警報器能在關鍵時刻救人一命，自市長盧秀燕上任後，編列預算補助透天厝裝置，目前台中市裝置達90％，這次藍毅生再捐出350顆，烏日地區裝置率將達96％。

詹仁傑也說，住宅用火災警報器居家只安裝一個住警器是不夠的，建議民眾在家中每個房間、客廳、廚房、走廊等都要各裝一個，才能在最短時間偵測到火災並及早應變，守護居家消防安全，未來也將請同仁去瞭解在市府補助一顆後，透天宅是否有再加購多裝置。

身兼台中市婦女防火宣導大隊副大隊長吳瓊華表示，自己長期擔任消防志工，了解到火災對於家庭的傷害，也知道住宅用火災警報器的重要性，在預算上也全力支持消防局的各項預算，希望這群打火弟兄能有最好的裝備，感謝藍毅生醫師對於地方的付出，希望這批捐贈的住警器能讓更多烏日區民眾受惠，提醒尚未申請的民眾要盡速來申請。