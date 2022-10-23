U23世界盃棒球賽今天進行最終日賽程，中華隊要與墨西哥再度交手爭奪季軍，挑戰隊史首次站上頒獎台，中華隊將推出李晨薰先發，打線部分也做出調整，總教練謝承勳表示，為了排出先發打線討論許久，寫了好幾個版本後終於決定，「就看最後有沒有人可以跳出來。」

中華隊進到複賽後打擊陷入低潮，昨天全場更僅敲出1支安打，加上先發投手林振瑋狀況不佳、控球失準的情況下，以0比3遭到澳洲隊完封。

今天季軍戰中華隊將再次碰上墨西哥，希望能報複賽吞敗的一箭之仇，先發投手由李晨薰擔綱，謝承勳表示，林振瑋也會在牛棚待命，預計會給他乾淨的一局上去投球，若是李晨薰突然有狀況，也會先推「拆彈大隊」上場解危。

今天中華隊將楊竣翔擺在第3棒、指定打擊，謝承勳表示，主要是楊竣翔這幾場比賽擊球命中率比較高，因此把他的棒次往前調；野手中唯一旅外代表的陳聖平，教練團再次給予機會，將他排在第6棒、二壘手。

謝承勳認為，陳聖平必須要自己扛起旅外球員及國際賽的壓力，「他在小聯盟也碰過很多外國投手，應該是滿有經驗的，他身為唯一一個旅外的野手，也必須要讓台灣球員看看，自己跟別人不一樣，要去承受這個壓力。」

這幾場比賽中華隊雖都有得分機會，但總是欠缺臨門一腳，謝承勳表示，持續叮嚀球員在得點圈有人時不要有太多其他想法，不要因為壘上有人就用不同想法去打球。

中華隊先發打線

第1棒 曾宸佐（左外野手）

第2棒 李亦崴（一壘手）

第3棒 楊竣翔（指定打擊）

第4棒 曾頌恩（右外野手）

第5棒 顏國晉（中外野手）

第6棒 陳聖平（二壘手）

第7棒 王騰玉（三壘手）

第8棒 張翔（捕手）

第9棒 林岳谷（游擊手）

先發投手 李晨薰