知名歌仔戲演員陳亞蘭昨（22）日以電視劇《嘉慶君遊臺灣》中清仁宗嘉慶帝一角，獲得第57屆金鐘獎最佳男主角獎，成為首位獲得該獎的女性，台南市長黃偉哲表示，該劇取景地是在台南鹽水的岸內糖廠，市府設置的「影視支援中心」也提供劇組完善協助，歡迎更多導演前往台南拍戲。

第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於昨晚舉行，今年最大看點之一便是陳亞蘭以《嘉慶君遊臺灣》中的「皇帝」角色與其他男星們共同角逐視帝寶座，最後由陳獲獎，她哽咽表示「希望繼續發揚歌仔戲文化。」

黃偉哲昨晚發文恭喜陳亞蘭獲獎，他指出，陳演出的《嘉慶君遊臺灣》就是在南市鹽水區的岸內糖廠影視基地拍攝取景，拍出了台灣膾炙人口的歷史故事。

黃偉哲指出，岸內糖廠影視基地對歷史場景投入了相當多的考究與著墨，有清朝時代的漢人街市場景、日本時代的「榮町」街景等，同時台南市府的「影視支援中心」也提供完善協助，「歡迎更多導演和製作團隊都能到台南拍片，共同為台灣影視產業努力！」