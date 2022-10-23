競選連任的縣長楊文科，23日回到峨眉家鄉與縣議員候選人王辰翔和峨眉鄉長候選人王增忠成立聯合競選服務處，受到峨眉鄉親熱烈歡迎，楊文科說明這4年縣政成績亮眼，媒體調查獲減債王、賺錢王、招商王的三冠王肯定，未來各項社會福利金額只會多、不會少！

楊文科表示，他和縣府團隊透過招商引資、築巢引鳳，並以10年財務計畫開源節流、轉貸減息等，還債135.75億元，大幅降低縣府負債金額至79.67億元，不讓債留子孫。

減債同時竹縣總預算和社福金額仍創新高，老人年金不拖不欠，今年起增加發放1萬元敬老禮金，老人免費健康檢查從原先的70歲降為65歲，敬老愛心卡除可搭乘原有公車，也可以搭乘4家業者共2357輛計程車，每趟補助100元，是全國最高。

楊文科保證，順利連任，老人年金、新生兒營養補助、免費營養午餐等絕對不會減少，各項社會福利金額只會多、不會少，好的建設要繼續完成和推動，懇請鄉親繼續支持。

楊文科說明峨眉鄉的具體政績，共投入16.85億元，其中交通建設8.08億元、安心家園4.53億元、社福關懷1.82億元、觀光文化1.62億元、教育札根4066萬元，峨眉鄉「行政大樓及代表會拆除重建案」，11月就能辦理招標。

竹43-1線尾段順利拓寬至7米，並增設擋土牆，5月已竣工。竹43線拓寬工程第2期爭取到交通部補助5億2865萬元，預計明年2月底完工，後續再爭取第3期。竹81線拓寬工程及十二寮橋改建工程，目前已向交通部申請補助，一經核定就會趕緊發包施工。