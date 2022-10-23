Rucipello經典款牙刷，一組四支入，890元。（Rucipello提供）

Rucipello 秘境森林牙膏，100g，520元。（Rucipello提供）

牙膏界精品Rucipello在韓國上市幾年迅速累積許多忠實消費者與屢屢獲得大獎，更深受名人、名媛的喜愛，2021年在全球已經累積銷售突破500億韓元。

被韓國媒體及網友美譽為「牙膏界頂級精品」的「Rucipello」是來自韓國LG集團底下的精品牙膏品牌，2022年正式登台。

對於韓國人來說，每天刷３次牙以上，是很正常的事情，因為飲食文化的關係，韓國人習慣用餐後就刷牙，不僅止於早晚刷牙，所以，牙膏在韓國市場上，亦是競爭激烈且相當重要的產品。

Rucipello品牌的精美時尚包裝，讓每天早晨、飯後、睡前的口腔清潔都充滿了儀式感，並非只空有美麗外表，牙膏本體的成分配方也相當講究，嚴選天然植萃精華，品牌源起由一群跨國潛水員組成了專業的研究團隊，在每一次刷牙的過程中，都能感受來自韓國濟州島大自然的餽贈，彷彿呼吸到了森林與海洋交織的獨特氣味，讓刷牙不再是普通的清潔口腔，更昇華成一種享受及療癒。

Rucipello同步推出外型與實用功能性兼具的牙刷，「亮色款牙刷」及「經典款牙刷」，超纖細單錐形刷毛，細緻柔軟的觸感能大幅減緩對牙齦的刺激，溫和清潔牙齒，在牙刷的手握處，材質舒適軟硬適中，其擁有獨家專利7度斜角，更能有效清潔後排臼齒，再也不必費心口腔死角的清理。