台中放空生活節22日東勢登場。（台中市客委會提供）

台中放空生活節22日東勢登場。（台中市客委會提供）

「放空生活節—共下放尞趣」草地音樂會22日在台中東勢客家文化園區登場，結合音樂演唱、市集、流體畫工作坊、快閃素食餐車等，並邀請亞洲美食天王陳鴻到場上菜，現場烹煮養生甜品桃膠，提倡「身心放空愛地球」，吸引許多民眾共襄盛舉。

「放空生活節—共下放尞趣」草地音樂會由台中市客委會、世界宗教博物館發展基金會、聯合國非政府組織愛與和平地球家（GFLP）合辦，昨日活動邀請馬來西亞歌手Kent吳智健、青年音樂團體YYJJ及青年歌手蔡宛芝演出。

市府客委會主委江俊龍表示，活動邀請久違螢光幕的阿鴻到東勢上菜，不只廚藝精湛，是主持、演唱全方位的藝人，客家話更是流利。陳鴻也表示，特別高興來到東勢，喜歡台中客庄風情，有機會他一定會常來。

世界宗教博物館生活館經理林炳邑指出，為讓民眾有機會真實體驗「放空生活節」，理解「放空就是養生」與「靈性即是生態」概念，結合東勢在地的客家文化，以「放空音樂會」、「蔬食創意市集」、「專家短講」、「放空體驗」、「素食小夜市」活動，希望以蔬食、音樂讓到場的民眾都能紓解平日工作的壓力，一起放空一下午，讓身心充電。

市府客委會表示，館前廣場安排只要開市即大排長龍的蔬食品牌「素食小夜市」，此外，在館內放空大廳設置放空茶席與放空寧靜區，讓民眾體驗平安禪，同時提供普洱茶為基底的「放空茶」供民眾飲用，當日重頭戲則是由美食天王陳鴻現場烹煮養生甜品桃膠，現煮現吃，讓現場觀眾享用品嘗。