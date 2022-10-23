台中西屯日前1名男子酒醉在路中攔外送員扯脖子，朝路人罵三字經，警方到場時他先失控「討抱抱」，接著翻臉狂吼員警喊「不怕你」，一旁穿著清涼的女友上前勸說，男子先罵她三字經，接著又改口喊我愛你，令在場的人傻眼，員警最後用辣椒水，男子才乖乖配合，女友則在旁哀求「不要噴啦，拜託啦」。

影片中酒醉男子先對員警說他不是瘋子，還要求要抱一下，被員警問是不是喝醉後竟突然發飆大吼「蛤！」一旁女性友人也連忙上前制止，反被他狂飆髒話，但下一秒男子又突然態度大變朝女子說「我愛妳」，在場的人全傻眼，員警說「我也愛你，能不能冷靜一點」，男子隨後又開始瘋言瘋語，嗆員警說他根本不怕。

男子酒醉失控鬧事，員警最後使用辣椒水，男子才乖乖配合，女友則在旁哀求「不要噴啦，拜託啦」。（翻攝自臉書TCPB局長室）

男子酒醉失控鬧事，員警最後使用辣椒水，男子才乖乖配合，女友則在旁哀求「不要噴啦，拜託啦」。（翻攝自臉書TCPB局長室）

男子遭員警制止行為仍持續失控，一直說「你以為我怕你喔」，最後員警只好用辣椒水壓制，一旁女子則哀求「不要噴啦，拜託啦」，男子遭噴辣椒水後瞬間醉意全散，毫無抵抗地被壓制上銬，還說「很辣」；台中市警局製作影片說，面對我們的辣椒水，即使你是愛吃辣的台中人，也只能成為怕辣的「在地」人。

警方強調，酒後切勿藉故生端，在台中絕不允許不法者挑戰公權力；其他網友留言「不聽警察言，吃辣在眼前」、「原來這樣可以被警察哥哥告白，人家也要」、「這位警察很可愛，居然也跟著說我也愛你，笑翻了」、「沒在怕最好，有沒有大辣這個選擇」、「笑死，聽到警察說乖乖，我還以為在哄小孩」、「辣椒水真的是很棒的東西，既可以防身又可以用在執勤防護」。