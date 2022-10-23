前高雄市長韓國瑜（左）23日為國民黨台北市議員候選人戴錫欽（中）站台，與台北市長候選人蔣萬安（右）同台，韓國瑜不斷稱讚蔣、戴兩人外型帥氣，蔣萬安聽聞後拱手致意。（黃世麒攝）

曾造成「韓流」的前高雄市長韓國瑜接連2天到台北輔選，今天下午前往北市議員戴錫欽競選總部成立大會，並與國民黨台北市長候選人蔣萬安再度合體。韓國瑜致詞時大酸民進黨台北市長候選人陳時中「愈選愈苦」，直指陳愁眉苦臉、眉頭深鎖，選民會說「我是不是欠你錢沒有還」。

蔣萬安致詞表示，這次競爭激烈，他要給戴最大的支持、力量，也謝謝韓國瑜抽空來加油打氣，戴錫欽問政服務得到大家肯定，全勤、全職、全方位服務，他拜託大家，戴這次面對挑戰大家也看到，很多朋友說戴穩上，絕對不能大意、不能鬆懈，要堅定支持戴錫欽。

蔣萬安也說，拜託市長投蔣萬安，「我年輕、有活力、專業、沒有行政包袱、有國際」，台下支持者補一句「很帥」，蔣萬安連忙說，外型沒有戴席欽帥，拜託大家市長投蔣萬安、議員投戴錫欽。

韓國瑜接棒致詞，韓粉激動鼓譟。韓國瑜指出，他滿腔熱血，一肚子的話想跟鄉親報告，但是蔣萬安講到顏值以後，他的信心頓時盪到谷底，論外型、論帥氣，台灣話有一句話，第一名稱讚第二名，論顏值實在是自嘆不足。

韓國瑜話鋒一轉說，「如果蔣萬安、陳時中站在那裡，大家看看顏值怎麼樣？」支持者喊「不用比了！」

韓國瑜表示，他很想跟陳時中講，報告部長，愁眉苦臉沒有選票，「你怎麼愈選愈苦啊！」陳時中愁眉苦臉、眉頭深鎖，去拜託選民握手的時候，選民會說「我是不是欠你錢沒有還」，語畢台下哄堂大笑。

他強調，怎麼樣會有選票，一個首都市長，散發陽光、開朗、燦爛，帶領台灣最重要一張名片台北市走向國際，市長如果愁眉不展，選民要如何把票投給你。就算不談選舉，看看蔣萬安，全身散發一種光、熱、誠懇、勤勞。

韓國瑜最後提到，政治可以充滿歡樂，不用劍拔弩張，不要造謠抹黑，「你咬我一口、我踢你一腳，明天你再踹我三拳」，為什麼台灣政治要搞成這樣子呢？選民進到投票所投下神聖一票，希望候選人帶給我們希望、光明、燦爛，如果都是抹黑、造謠、攻擊，選到最後韓國瑜都不知道自己爸爸姓什麼了，那這個選舉要怎麼選下去。

韓國瑜說，北市是首善之都，應做台灣領頭羊、擦亮北市這個名片，希望蔣萬安帶領台北市。最後韓國瑜致贈「包粽」給予戴錫欽、蔣萬安。韓粉高喊「韓國瑜我愛你」、「韓國瑜選總統」，韓國瑜在韓粉的簇擁下離場。