縣長楊文科推動22座特色公園中有3座在芎林鄉，芎林「公4水霧自然遊戲場」啟用後大獲好評，「公1方口獅特色公園」及「公3運動主題遊戲場」也完工啟用，其中導入地方文化的客家方口獅溜滑梯，造型相當吸睛，吸引大小朋友搶先來體驗！

楊文科說，他積極推動打造22座特色公園，提供優質多元的遊憩空間，很高興芎林鄉3座性質不同的特色公園全數完工，能滿足各年齡層需求，讓「好玩的公園就在我家！」

楊文科公布好消息說，公4水霧公園啟用後，受到芎林鄉親歡迎，日前更榮獲美國謬思設計大獎2022 Muse Design Award銀獎的肯定。

楊文科指芎林公1公園改造後，有全世界首座導入地方文化的客家方口獅造型的溜滑梯，用方口獅遊具呈現客家族群象徵，又兼具遊玩功能，直說「芎林人真的好幸福！」

產發處表示，公1方口獅公園辦理地區說明會時，吸引鄰近鄭家拳館、張家獅隊與育峰武術社等地方人士及機構前來交流分享，並提供寶貴意見。

經過設計團隊採納與消化後，孕育出遊具結合方口獅造型溜滑梯，增設木人樁體能區及展演迎賓廣場等設施，同時適合武術演出及遊玩，充分導入地方文化，而且造型吸睛，也能讓芎林的孩子重新認識地方的傳統文化。

另外，以運動為主題的「公3公園」也完工，打造32種運動功能設施、學齡前兒童100公尺Push Bike車道區及200公尺地景跑道等，讓芎林鄉親及親子使用這些運動設施自我保健，小朋友也能快樂成長。

當地民眾說，居住在芎林不只交通方便，現在帶小孩來公園玩選擇也變多了，看到芎林的發展，相當開心！