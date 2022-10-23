狂風暴雨也澆熄不了新北凱撒的火力！中華企業射箭聯賽總冠軍賽第2戰23日於國體射箭場無畏風雨強力拼搏，首點混雙新北凱撒火燙連4支十分箭，6比0完封對手，第二點女單凱撒雷千瑩火力全開，十分箭連發，也以6比0完封寒舍集團，第三點新北凱撒驚險5比4獲勝，帶走本場勝利，更在總冠軍賽取得2勝0敗聽牌。

首點新北凱撒混雙狀態銳不可擋，凱撒戴宇軒及雷千瑩令人瞠目結舌的表現送給寒舍混雙一次苦澀的敗北，雷千瑩連續4支十分箭、戴宇軒3支十分箭，直落三以6比0的成績拿下。賽後新北凱撒教練林芳瑜表示：「昨日第一點女單有些怯場，今天調整為混雙先攻，用互動解決怯場，也收獲連兩點6比0的強心針。」

第二點女單雷千瑩化身「十分箭機器」，兩點合計15支箭射中8支十分箭，猶如宣告本場勝利歸屬何方，瘋狂的表現更讓場邊的觀眾不禁對於「雷母」嘖嘖稱奇。

第三點女團新北凱撒以5比4驚險獲勝，凱撒一度將比數拉至4比0，但寒舍對於一分未得堅決說不！天空不甘落寞助寒舍一分力，賽中開始下起豪雨，使凱撒節奏一度打亂，寒舍觸底反彈開始絕地猛攻，靠著蔡佩綺、謝佩涓、林季瑩三位女將的穩定表現將戰局拉至4比4平手，最後加射階段凱撒即時回穩，靠著隋昀瑾關鍵九分箭，以些微差距戰勝，本戰總積分來到17比4，提前結束比賽。