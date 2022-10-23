竹北市公所爭取中央前瞻計畫經費3億元，新建跨越鳳山溪和牛埔溪的「水月橋」已完工通車，往南能連接新竹市南寮漁港及17公里海岸線，往北連接竹北烏魚養殖區、新月沙灣及新豐自行車道，讓鐵馬族不用再冒險騎上西濱公路，到竹北濱海遊憩更安全。

竹北市長何淦銘指出，以往鐵馬族在新竹市和竹北市往來，都要從新竹市舊港大橋下騎到西濱公路，在眾多快速車陣中行進，相當危險，市公所向中央爭取經費新建跨越鳳山溪和牛埔溪的水月景觀工程橋，限定人行和自行車通行，免除鐵馬族走西濱公路的安全問題。

水月橋的設計理念融合在地環境元素，橋體造型有如海風吹拂自然形成的新月沙丘，金黃色的橋體與陽光相互輝映，亦象徵在地特產黃金烏魚子的豐收景象。

鳳山溪水月橋全長523米，牛埔溪水月橋長72米，22日正式通車後，將可直接串聯新豐綠色隧道及新竹市17公里自行車道，到竹北濱海遊憩更加安全，更可欣賞海天一色的美景。

縣府去年畫定竹北市水月休閒農業區，區內種植水稻蔬果外，並有生產烏魚和白蝦的拔子窟烏魚養殖區和知名的新月沙灣。市公所辦理鳳山溪水月橋工程，同時進行鳳山溪北側烏金魚塭步道及牛埔溪沿線紅樹林步道，鳳山溪南側新建白色水月公園景觀工程也已完工。

何淦銘指水月公園在鳳山溪及牛埔溪交會出海口，海岸線可見潮間帶豐富的自然生態，在完成景觀優化工程後，可結合鳳山溪南北岸觀光資源，形成完整的濱海遊憩區，讓民眾輕鬆悠遊濱海風光，體驗竹北養殖產業文化，帶動當地旅遊風潮。