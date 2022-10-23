台達電(2308)致力提供創新、潔淨與節能的解決方案，2021年創新研發投入經費占總營收8.6%，2022年在科睿唯安發表的全球百大創新機構報告首度進榜，更連續12年入選道瓊永續指數「世界指數」及連續10年入選「新興市場指數」(DJSI-Emerging Markets)，整體ESG成績獲全球電子設備產業最高分。

台達於全球各地設立研發中心，致力提供創新、潔淨與節能的解決方案，2021年創新研發投入經費占總營收8.6%，於全球專利獲准總數亦累積近12000件，2022年在科睿唯安(Clarivate)發表的全球百大創新機構報告(Top 100 Global Innovators)中更首度進榜，創新能量不僅助力開發低碳商機，也貢獻節能減碳，2010年至2021年，台達全球廠區累計實施2517項節能方案，共節電3.14億度電，約當減少24.5萬噸碳排，出貨的產品累計為客戶節省359億度電，相當於為全球減碳約1901萬噸；而自2015年起，台達出貨的伺服器電源、太陽能變流器、電動車直流充電器等11項產品的節能數據陸續通過ISAE 3000確信，具體呈現協助客戶減碳的績效。

台達推動永續發展與經營績效緊密結合，2021 年起將RE100達成率，納入董事長及各地區最高主管的績效指標，董事長績效指標中亦包含DJSI、CDP及MSCI ESG等，並定期檢視達成績效。

台達永續長周志宏表示，台達長期關注氣候變遷議題，並持續接軌國際永續倡議，致力節能減碳，2021年超前達成自主設定的科學減碳目標(SBT)，全球據點使用再生電力比率亦達55%，依此經驗，進一步加入全球再生電力倡議RE100，承諾2030年達成全球據點100%使用再生電力的目標及碳中和。在全員努力下，台達各區域團隊運用太陽能自發自用、再生電力直購、綠色電力產品與非搭售型再生電力憑證等做法，積極邁向RE100。

台達也訂定呼應1.5度C減碳路徑的淨零目標，同時導入內部碳定價(ICP)機制作為管理工具，以預先繳納每公噸300美元的內部碳費支持廠區的能資源管理、RE100專案和再生電力的取得，亦鼓勵事業單位投資更先進的低碳創新，發掘更多商機。

在全球企業競爭力深具指標性的2022年道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices；DJSI)評比中，台達連續12年入選道瓊永續指數「世界指數」(DJSI World)，以及連續10年入選「新興市場指數」(DJSI-Emerging Markets)；此次台達整體成績獲全球電子設備產業最高分，整體分數大幅提升，環境面、治理面與社會面亦獲產業最高分；分項評比中，「創新管理」、「環境報告」、「社會報告」與「人力資本發展」等四項獲得滿分，連同「供應鏈管理」、「產品責任」、「氣候策略」、「人才吸引與留任」、「人權管理」與「隱私權保護」，共十項獲得全球電子設備產業最高分，反映出台達不僅堅持投入創新研發，提高資源使用效率並提升產品永續發展，重視供應鏈管理，亦不遺餘力培育人才及重視資安與隱私權保護，兼顧環境、社會以及經濟面的發展。

台達於全球推動RE100的同時，也致力於帶動供應鏈接軌國際，積極鼓勵節能，並帶領廠商展開碳盤查；2021年，包括台達在內的八家台灣科技領導企業聯合發起「台灣氣候聯盟」，今年會員代表大會選出台達海英俊董事長為首任理事長，期許透過志同道合的同業夥伴在此平台相互合作，更廣泛地與國際倡議組織接軌，亦協助供應鏈低碳轉型，提升競爭力。