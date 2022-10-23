八甲馬拉松賽事吸引1500多人報名參加。（李京昇攝）

聯合大學八甲馬拉松時隔7年今天再度復辦。（聯合大學提供／李京昇苗栗傳真）

聯合大學時隔7年，23日上午6點再度複瓣「2022苗栗為守護石虎而跑-聯大八甲馬拉松」，吸引1800多位跑著參加，由副縣長鄧桂菊、聯大學校長李偉賢等人共同鳴槍宣告起跑，場面相當熱鬧，校方希望八甲馬拉松未來能成為苗栗馬拉松賽事代表。

聯合大學八甲新校區2014年9月全面啟用時，在當年11月15日舉辦第1屆聯大八甲馬拉松，引起熱烈迴響，連續舉辦2年是跑友口耳相傳的優質賽事，第3年後因故停辦，後來又碰到疫情因而停辦多年。

今年校方在創校50週年校慶前夕，復辦八甲馬拉松，並以苗栗守護石虎而跑為賽事理念，期能藉此活動宣導台灣瀕臨絕種特有生物石虎保育工作。也特別安排選手之夜，邀請社團同學表演，還貼心提供跑者在八甲校區搭帳、夜宿韻律教室休息。

聯大學校長李偉賢表示，今年適逢聯合大學創校50週年，為慶祝聯大生日，提升校園運動風氣，並宣導石虎的保育工作，特別利用優美的八甲校區，結合苗栗、西湖、通霄的風景，廣邀全省各地路跑好手，共同體驗苗栗山城之美。

今年復辦的八甲馬拉松，賽道規畫調整新路線，提供跑者更安全、舒適的賽道，避開主要縣道以減少來車，包括八甲茶園、苗33黃金一路金城武樹、西湖老街、國道3號天空之橋等景點，讓跑者沿途欣賞美景，也可能看見白鼻心、石虎等動物。因此本次賽事，跑友完成各組里程後，返回終點可以將可愛的石虎獎牌跟石虎娃娃及石虎碗帶回家紀念。