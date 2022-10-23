台灣男子游泳蝶式好手王冠閎，這個月再度出國挑戰，從德國世界盃首站賽事起，還有加拿大、美國兩站世界盃短水道賽事，為12月中在澳洲墨爾本進行的世錦賽（短水道）做好準備，世界盃短道賽事德國站，王冠閎就有好的開始，台北時間23日在男子200公尺蝶式決賽，以1分51秒04收下銅牌。

王冠閎今年賽季上次出國比賽是6月份匈牙利布達佩斯世錦賽（長水道），當時挺進到準決賽，是中華隊男子選手新猷，相隔約4個月他再度出征國際賽，首站賽事就有獎牌入袋，為接下來挑戰增添信心。

世界盃短水道德國站比賽時間是10月21日到23日，王冠閎在男子100公尺蝶式預賽成績51秒18，以第9名和決賽擦身而過，和排第8名的義大利選手時間僅差0.22秒，不過王冠閎不氣餒，200公尺蝶式繼續奮戰，預賽1分53秒15排第3，順利晉級決賽，並在決賽將秒數再縮短，以1分51秒04完成，進帳銅牌。

王冠閎的教練黃智勇表示，前150公尺時間衝出接近最佳成績，可惜最後50公尺速度慢了下來，會在後兩站賽事針對配速、技術再調整，連續3站世界盃是以賽代訓的好機會，目標放眼明年杭州亞運奪牌，盡快爭取到2024巴黎奧運參賽資格。