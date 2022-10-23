工務局長詹榮鋒表示，千禧龍陸橋是新北市升格以來拆除的第44座人行陸橋，拆完後全市將剩下110座人行陸橋。(新北市工務局提供)

新北市政府積極推動城市減法工程，再拆除完成一處使用率低且老舊的陸橋，服務22年的新北市八里區千禧龍陸橋於今(23)日清晨正式功成身退，是新北市升格以來拆除的第44座人行陸橋，龍米路2段的街景豁然開朗，呈現嶄新的市容面貌。

執行拆橋任務的養工處表示，千禧龍陸橋拆除作業是依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由八里區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表及里長進行會勘取得共識，並試辦封閉改變民眾通行習慣，在無具體反對意見後進行拆除，八里千禧龍陸橋於21日深夜11時起至今天上午6時順利完成大梁拆除工程，恢復周邊道路通行。

養工處指出，千禧龍陸橋拆除後在原陸橋橋址處將設置QR Code地磚，市民朋友可藉由手機掃描連結至紀錄陸橋歷史的「橋誌」，即使陸橋的實體已消失，但陸橋與人們之間的記憶和情感將永久留存。

工務局長詹榮鋒表示，千禧龍陸橋是新北市升格以來拆除的第44座人行陸橋，拆完後全市將剩下110座人行陸橋，未來將接續拆除瑞芳區福龍宮陸橋等，並針對使用率低的陸橋辦理評估作業，以提升市容景觀，達到市府和在地居民雙贏。