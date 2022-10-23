U23中華隊投手林振瑋昨天與澳洲之戰控球失常，僅投0.2局卻有4次四壞球保送及1次觸身球保送，舅舅郭泓志昨天到場觀賽，也有親自跟他提點一些細節，今天他也會在牛棚待命，盼能拿出最好表現幫助球隊。

郭泓志昨天到天母棒球場觀看林振瑋投球，看到外甥投不滿1局卻出現5次保送，他也發文安慰，寫道：「OK啦，我還投過單局7保送勒，你要成功後，別人才會探討你做過什麼努力。」

舅舅用自身經歷鼓勵，林振瑋笑說多少有安慰到自己，昨天郭泓志也親自向他提點一些細節、心理層面的東西，「舅舅說，要把每場比賽當最後一場、每顆球當作兩好球後在丟，要專注在每一球上。」

林振瑋昨天賽後哭著來到記者會現場，他坦言曾想過要拒絕、不要出席，主因是怕情緒影響到無法受訪，「但後來想想還是要面對，既然都丟這樣了，面對下去、準備好，迎接下一次挑戰。因為每次投球不可能都如你所願，狀況不好也是要從中去吸取經驗。」

昨天回飯店後，林振瑋也重新觀看了自己的投球影片，邊看心情十分複雜，自責「怎麼會丟這樣？」，但他把敗責一肩扛，強調就是自己狀況不佳，希望今天如果有機會再登板能夠拿出最好表現，為球隊做貢獻。