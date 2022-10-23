國民黨台中市議員候選人張廖乃綸成立競選總部，場面熱鬧。(盧秀燕競選總部提供)

國民黨台中市議員候選人張廖乃綸成立競選總部，場面熱鬧。(盧秀燕競選總部提供)

國民黨台中市議員候選人張廖乃綸23日舉辦競選總部成立造勢活動，市長候選人盧秀燕到場參加，盧一抵達會場即受到支持者簇擁、爭相與她握手，她細數4年來推動公托公幼、朝馬國民運動中心等多項建設，呼籲市民支持她與張廖乃綸這對「女力組合」。

盧秀燕在張廖乃綸的造勢活動上受到支持者熱情力挺，超過500人高喊「媽媽市長好」，她表示，婦幼議題是她長期關注焦點，4年前剛上任時，台中市29個區僅有5座公托，其中人口數為台中第2多的西屯區連1座都沒有，所幸在她與張廖乃綸合作下，目前西屯區第2座公托已加緊建設中，近期內可望啟用。

市府積極推廣各類運動，盧秀燕說，朝馬國民運動中心是針對青少年及成人設計，她就任後在西大墩公園內設置提供孩子使用的西屯兒童運動中心，預計11月初啟用；此外，市府積極推動恢復老人健保補助、4年內在西屯區推動惠中路、國安一路共2處社會住宅，盼讓來台中打拚的年輕人住得起也住得好。

張廖乃綸則感謝盧秀燕協助，4年內在西屯打造第1座公托、第1座親子館、水湳陽光運動場及西屯兒童運動中心等建設，呼籲選民幫忙拉票，讓「女力組合」繼續打拚。