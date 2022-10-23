洋基在美聯冠軍戰陷入0勝3負的絕境，碰巧轉播鏡頭在第3戰捕捉到一位長得很像貝比魯斯（Babe Ruth）的觀眾，引起球迷熱議。網友開玩笑說：「他能上場嗎？」「把頭盔和球棒給他吧，就算他127歲了也不會比這些人更糟。」洋基全場只敲出3支安打，慘遭太空人完封，還不如讓老伙伴松井秀喜上去打（此戰獲邀開球）。

Babe Ruth rolled all the way out of his grave to Yankee Stadium pic.twitter.com/CK2hHCDGzy — Jomboy Media (@JomboyMedia) October 23, 2022

這位觀眾的臉很像貝比魯斯，像到讓一些人懷疑是「換臉」影片，不然就是魯斯氣得從墳墓裡爬出來。貝比魯斯出生於1895年，他在1948年就去世了（53歲）。魯斯的健康狀況很差，曾在球場裡暈厥，晚年重回洋基球場時已經是一跛一跛的。魯斯退役時有些淒涼，他還想要擔任總教練，但因脾氣火爆而沒人敢用。

從鏡頭裡看出這位明星臉觀眾是一般人的體型，和貝比魯斯當年差距很大。魯斯球員時代的體格完全不像職業運動員，身軀十分胖大，以及相對細小的手腕和腿，體重約120公斤，被比喻是「一架鋼琴插著幾支牙籤」。

儘管單季60轟的紀錄被後人追上，但魯斯比起同時代選手是難以想像的怪物，他1920年擊出54轟的時候，該季的第2名僅有19轟，這個差距（35轟）至今無人能超越。球迷經常如此描述他：「一般強打者依賴維他命和重訓，貝比的力量泉源是熱狗和啤酒。」

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