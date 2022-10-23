《華燈初上》中飾演花子一角的劉品言，與該劇飾演「阿季」的女星謝瓊煖一同入圍金鐘最佳女配角獎，但最後是由《茶金》提名的李杏得獎，遺憾兩人都未能將獎項抱回，不過劉品言相當豁達，並於今(23)日發文：「有得獎沒得獎，我都活成眾人羨慕的樣子」劉品言也曬出她在金鐘的漏網鏡頭。

今年以《華燈初上》入圍最佳女配角的劉品言，在該劇中飾演一名酒店小姐，在劇中與李李仁有非常強烈的對手戲，其中一場李李仁強暴劉品言的戲碼，更是讓觀眾對李李仁恨得牙癢癢，而該片段也讓劉品言的演技更加倍受肯定。

然而，可惜無法順利摘金，對此劉品言態度相對豁達，更自信表示：「有得獎沒得獎，我都活成眾人羨慕的樣子」讓網友大讚「說得好」；文中她也不忘謝謝經紀、妝髮服團隊以及媽媽的支持「有親友團助陣，有團隊照顧，我真的很幸福有你們，謝謝大家忙碌的一整天」。

另外，劉品言曬出自己在樓梯間吃泡麵的照片，她表示，自己脫水斷食24小時已經是她的極限了，所以才趁廣告時間跑出來偷吃，而她也自嘲「真心不能餓的女星」網友看到後也紛紛笑稱「太真實了吧！」更直呼「吃泡麵也吃得太美了」