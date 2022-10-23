已故賭王何鴻燊四房公子何猷君於2019與內地名模奚夢瑤結婚，婚後奚夢瑤相繼誕下一子一女，並主力照顧家庭，鮮少在螢光幕前露面。最近，她難得參演了大陸觀察類真人生活節目《做家務的男人4》，更在節目中爆料她與猷君的夫妻生活日常，更直批老公：「他真的髒到不行。」

奚夢瑤除了嫌棄老公當年向她求婚時安排的儀式土很俗氣，又吐槽老公不懂做家務也不會做飯，並激動表示：「他連電鍋都不會用，只會開冰箱，真的，他不會做飯，一直都只是叫外賣！」甚至大爆老公吃完外賣的剩下食物垃圾都不會清理，只會放在一邊等人收拾，痛罵老公衛生習慣很差：「他真的髒到不行。」

不過，奚夢瑤直言很想推薦老公何猷君參與家務學院進修，更加碼爆料老公的生活糗事：「有一天我非常不舒服，我在二樓，然後我就跟他說你能不能幫我把中藥熱一下，然後他就趕快下去熱」豈料，熱完之後何猷君拿上來一杯就是溫的中藥，奚夢瑤感到相當奇怪，為甚麼今天的中藥分比平常多，於是她問老公是如何加熱的，對方天真回答：「不是在裏面加點熱水嗎？」奚夢瑤才發現老公以為加熱就是在裡面加一點熱水，讓她大吐槽：「這是什麼樣的腦迴路！當時實在是沒有辦法抑制住我的心情，我就發了微博。」

此外，奚夢瑤也大聊心中標準家務男3點特質，分別是勤快、細心與熱愛生活。她認為勤快就是做家務這件事情，不能覺得麻煩，一定要喜歡才行，甚至有一些人可能是有一些強迫症的。細心則是也會很樂於去照顧別人，幫別人把他的那一份也收拾乾淨，第三點熱愛生活，絕對會喜歡花時間把生活佈置得面面俱到。

奚夢瑤認為標準家務男3點特質，分別是勤快、細心與熱愛生活。(圖/微薄)

對此，不少網友都留言道：「迫不及待的想要看到何猷君來參加家務男的精彩畫面了」、「何猷君需要做家務嗎」、「看得出來他對於夢瑤姐姐的疼愛」等。