民進黨新北市長候選人林佳龍今(23)日，出席新北市屏東同鄉會會員大會，林佳龍致詞時表示，屏東最有名的特產就是出人才，包括台灣第一位女總統蔡英文、前立法院長蘇嘉全、行政院長蘇貞昌等等，都是屏東人，「雖然自己不是屏東出生，可是一路以來都受到屏東人的牽成」。

他說，屏東人對台灣的貢獻很大，不論是蔡英文總統或是蘇貞昌院長都希望新北市可以更好，像是前瞻基礎建設，在各縣市的競爭之下，新北市也爭取到很多，其中例如交通部編列200億元要蓋停車場，在立法委員的爭取之下，新北市爭取到40億元、23座，但可惜的是到目前為止，完成招標發包的只有一半，所以希望鄉親給他一個機會，中央地方一條心，讓升格12年的新北市能實質升級。

林佳龍提到，過去他擔任交通部長任內，替新北市解決了基隆捷運、汐東捷運的結合和規劃的問題。另外，他推動包括五大交流道增設匝道，另外也核定了淡江大橋、淡北道路、關渡新橋等等地方建設。

他強調，新北市未來4年是關鍵的時刻，新北市要成為一個國際化的都市，就需要有國土規劃視野、產業經濟政策、宜居城市建設的新市長，而新北市像是台灣的縮影，過去很多人來到大台北地區，追求人生的夢想，而此次參選新北市長，是代表出外打拚的人，要讓新北大翻新。