侯友宜中和區市議員聯合競選總部成立，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫出席站台。（李奇叡攝）

新北市今日持續降雨，但新北市長侯友宜與中和區及永和區市議員聯合競選總部成立活動絲毫不受影響，合計破萬支持者湧入。侯友宜強調，這屆選舉挑戰更大，希望大家可以「拉票、催票、投票」，讓為市民做事的團隊，可以繼續來服務。

侯友宜今於中和致詞時指出，這4年他與所有議員、里長都黏在一起，里長大小事就是市長事情，議員事情也是市長事情，感謝大家不分彼此團結在一起。

侯友宜表示，隨著捷運萬大中和樹林線的發展，中和地區會有更便捷的捷運，並有最多的3800多戶社宅、托老中心，也有最大的停車場，他任內也改變了藤寮坑溝、瓦磘溝，感謝市民給予機會，他會繼續努力做下去。

隨後侯友宜趕往永和，千人湧入會場高喊凍蒜，立委林德福、新北市副議長陳鴻源、議員連斐璠及永和里長們幾乎到齊力挺。

侯市長表示，大陳都更一期一期逐步開工，萬大中和樹林線會如期完工通車，而永和地區重要的百年老校永和國小，他和議員會勘很多次，將盡速和兩位議員一同努力，推動校舍重建，把永和建設的更好。

侯友宜坦言，這4年有3年的時間都在防疫，人跟人都比較疏離，因此這屆選舉挑戰更大，在最後關鍵時刻，希望大家可以「拉票、催票、投票」，讓為市民做事的團隊可以繼續來服務，新北市也能不斷的超越自己。

侯友宜強調，愛中華民國同時，不要忘台灣這塊土地，昨天他到桃園，和國民黨桃園市長候選人張善政說一句話，38年前2人同時得到國家青年獎章，如今為中華民國要心連心在一起愛國家，年底北北基桃都要一起當選，11月26日基隆、桃園市投1號，新北市投2號，台北市投6號，北北基桃共好、中和及永和議員與里長們都要全壘打。