國民黨基隆市長候選人謝國樑近日受訪時，分享家中飼養毛小孩的故事，他提到家人們都非常喜歡毛小孩，20年來共養了7貓1狗，他因而提出「微型寵物室內樂園」的政策構想，期盼基隆能成為寵物友善之都。

謝國樑告訴《網路溫度計》，他們全家都愛毛小孩，謝媽媽更是愛貓成癡、會為貓咪們精心準備飲食，「每一次養一隻新的貓就會說我又多了一個弟弟、妹妹」，若回家沒陪貓咪玩還會被唸，他更強調，絕對不能捉弄貓咪，否則媽媽會生氣。

由於謝媽媽是愛貓人士，謝國樑在今年母親節特別親手製作貓咪手工皂，希望給媽媽一個特別、又有溫度的母親節禮物。另外，謝國樑也拋出多項毛小孩相關政見，因為基隆經常下雨，毛小孩們需要室內活動空間，他因此提出「微型寵物室內樂園」的政策構想，希望基隆能成為寵物友善之都。

而除了貓咪們，謝國樑也曾飼養一隻查理斯王小獵犬Jacob，彼此陪伴14年，感情非常好，但牠在去年去世。謝國樑表示，因愛犬離世讓他太傷心，不想再養寵物了，因此現在貓咪們都住在媽媽家。