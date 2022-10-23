民進黨新竹市長候選人沈慧虹23日出席市議員施乃如競總成立大會，針對藍白對手攻擊她被新竹市辦理的活動邀請上台是行政不中立。沈慧虹強調，她擔任公職32年，非常熟悉法規，一切符合規定，活動中她無致詞、無競選口號、無背心，一切都尊重市府安排，根本沒有行政中立的問題。

沈慧虹說，昨晚活動地點在香山天后宮的廟埕廣場，該空間改建是她擔任副市長任內推動，為居民將在地信仰中心打造成舒適的活動空間，昨晚前往和香山市民老朋友致意，一起聽歌享受美好夜晚，她也呼籲對手不要搞不清楚狀況，盼早日回歸正面選戰用政見爭取選民支持。

至於民眾黨和高虹安陣營接續爆出爭議，沈慧虹則批評，民眾黨市議員參選人葉國文涉賄交保、論文涉嫌抄襲，高虹安昨仍然為他站台，可以證明民眾黨就是個雙標的政黨，自稱白色清流，卻為政治利益挺黑金、挺酒駕、挺涉賄選的人。

提及高虹安資策會相關爭議，沈慧虹則說，資策會培養高虹安十年，高虹安卻說資策會是資側會，這樣的說法過河拆橋、忘恩負義。

選戰倒數34天，沈慧虹表示，接下來的選戰策略將全面啟動車隊掃街，也會展開陸戰，透過站路口、市場拜票方式，要碰到更多鄉親、握遍每一雙手，一步一腳印爭取選民支持，強調會繼續為新竹市努力做事。