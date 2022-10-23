手機突然異常耗電、發燙，上網數據暴增？國外資安廠商最新報告指出，最近在Google Play商店偵測出16款藏有惡意廣告程式的App，會遠端控制安卓手機去上網增加流量，謀取廣告分潤，且App多以實用功能為主，像是QRCode掃碼、單位轉換器等，在全球累積逾2000萬次下載量。

根據國外資安廠商McAfee最新報告指出，日前在Google Play商店偵測到16款工具類App，總下載次數已經超過2000萬次，以實用工具像是系統優化、QRCode條碼掃描、單位轉換器、相機等吸引網友下載，但其中卻暗藏廣告點擊器的惡意程式代碼。

報告指出，用戶一旦下載並開啟藏有惡意廣告程式的App，後台就能取得遠端執行安裝程式的權限，模仿用戶上網，藉此自動生成虛假的點擊流量，或造訪未經用戶同意的網站，謀取廣告利潤。同時導致手機網路流量過大、莫名耗電、手機經常發燙。

該16款曾有惡意廣告程式的App，都偽裝成實用工具吸引安卓用戶下載。(翻攝自McAfee網站)

這些藏有惡意軟體的App共有16款，分別為Currency Converter、Image Vault、Joycode、Flashlight+、달력메모장、High-Speed Camera、K-Dictionary、DxClean、BusanBus、Quick Note、EzDica、Instagram Profile Downloader、Ez Notes、손전등、계산기、Flashlight+，其中High-Speed Camera下載量逾1千萬次，Smart Task Manager逾5百萬次下載。目前這16款程式已從Google Play商店下架，呼籲有下載的民眾盡快刪除。