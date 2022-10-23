朱軒洋和草爺沒能奪獎，仍開心慶功。（愛奇藝國際站提供）

《逆局》開心慶功。（愛奇藝國際站提供）

李銘順以《逆局》裡偵查隊長譚崇輝一角奪得戲劇節目男配角獎，這是他繼先前以《親愛的，我愛上別人了》拿下戲劇節目男主角獎、去年以《做工的人》獲封迷你劇集／電視電影男主角獎後，第3度勇奪金鐘獎座。他因腳傷無法親自參與頒獎典禮，得知獲獎消息後，拄著拐杖、舉起過去獲得的金鐘獎座拍照，老婆范文芳還特地換衣服和兒子Zed一起入鏡為他慶賀，不過老婆范文芳忍不住唸他：「應該拿著拐杖去現場，為什麼不去！」

他透露看到頒發新人獎時就莫名開始緊張，心跳加速、全身發冷，但完全沒有想到這次會拿獎，因為今年作品太強，聽到自己名字時：「我好意外，我真的沒有把自己放在裡面。」不過他提到，原本是和家人一起聚餐邊看典禮，還沒看到電視宣布得獎者的畫面，就先接到電話被暴雷得知喜訊，「我舉起雙手大喊：『中了！』飯桌的氣氛瞬間沸騰起來。」

被問及腳傷狀況，李銘順表示痛到不行，腳無論怎麼擺或翻身都痛，原本說過「爬都要爬去」，無奈：「這句話真的講得太快！」他其實是為參加典禮維持身體狀態，「這兩個月運動量特別高，沒有注意到肌肉和舊傷的負荷量太大，持續去壓榨它，很自責！」導致腳踝肌肉舊傷復發，只能提醒自己：「以後有重要的事情不要臨時抱佛腳，提早一點做準備！」

李銘順也安慰落榜的草爺和朱軒洋：「我覺得沒有關係，入圍已經很厲害，我在他們年紀也沒有取得這麼大的成就，來日方長，表演真的是可以用生命來詮釋。」李銘順聊起草爺，「他在網紅這塊已經非常成功，跨界來做這件事情，將來一定會取得更大成就。」

談到朱軒洋更是讚不絕口，「他才20多歲，他演出這個角色非常到位且成熟，想法非常獨特，是我相當欣賞的新生代演員。」兩人在拍攝時就曾私底下閒聊不少，「我要了解他對於這個行業的看法，所以我覺得他已經很強，將來絕對是影視業的耀眼大新星。」

再度拿下金鐘獎座，李明順開心表示：「謝謝第57屆金鐘獎給我了一個很奇蹟的晚上，謝謝金鐘獎，謝謝所有的評審再一次給我肯定與鼓勵。」他也謙稱，今年的入圍者都是影展入圍常客，都是得過獎的好演員，能入圍已經感到很榮幸，今天能獲獎是僥倖，更喊話：「未來我們一起加油吧！讓世界看到更多好作品。」