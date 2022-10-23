民進黨新竹市長候選人沈慧虹近期全面啟動陸戰，開始車隊掃街。（沈慧虹團隊提供／王惠慧新竹傳真）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹近期全面啟動陸戰，開始車隊掃街，議員施乃如23日成立競選總部，現場約有300名支持者相挺，總召柯建銘、前新竹市長林智堅、沈慧虹也都到場預祝光榮高升，高喊議員5號施乃如、市長5號沈慧虹，「5你5我，作伙相挺！」

沈慧虹近日全面啟動「光榮車隊掃透透」，合體林智堅車掃東區、西區，預計近期跑遍新竹5選區，齊挺5號沈慧虹，沿途許多民眾熱情揮手，比出5號勝利手勢，還有民眾看直播或聽到光榮車隊抵達的聲音，特地從家中跑到戶外、陽台，高喊凍蒜。

施乃如競選總部23日成立大會，林智堅致詞表示，2014年施乃如放下台北事業投入議員選舉，基於對家鄉的熱情努力打拚，首次選舉就拿下南區議員第一高票。施乃如當上議員後「很骨力、很打拼」每項南區建設都有她的身影。

柯建銘也表示，施乃如出身民主家庭，她的家族很早就在為台灣、民主努力，她的血液裡留著民主的DNA，從小耳濡目染，施乃如從2014年當選議員後，打拚靠自己、一步一腳印，每次遇到他都在說市政、選民服務案件，「施乃如絕對有資格當第1名！」

沈慧虹則說，施乃如擔任過兩屆議員，問政成績非常好，地方服務扎實，沈擔任交通處長時，施乃如質詢她的第一個議題是青草湖，盼青草湖空間整合，凸顯漂亮的湖光山色，「乃如的身影無所不在」，無論是孩子的就學環境，像陽光國小、育賢國中，還有竹蓮附近都很用心。

沈慧虹也說，市民的大小事，施乃如都是親自了解，這樣的候選人才是市民應該選的市議員。「施乃如是南區市議員5號，沈慧虹是市長5號，5你5我，作伙相挺！」