台中市診所協會理事長曾崇芳建議政府，透過此次九合一選舉，把現行居隔7日縮短為4日或5日，可以做政策調整的測試。（曾崇芳提供／馮惠宜台中傳真）

九合一選舉即將在11月26日投票，近來針對確診者能不能投票也引發廣泛討論，防疫專家、中華民國防疫學會理事長王任賢分析，確診者無法正常投票，恐影響20萬人權益，未來不管政策如何變動，都會是執政黨政策買票可操作空間；大台中醫師公會前理事長藍毅生則認為剥奪確診者投票權，恐引爆防疫破口，讓想投票人的確診者不篩、不通報。

全台目前每日確診人數維持在3到4萬人，其中又以新北市、台中市確診人數蟬聯一、二名，以目前確診居隔仍維持7＋7政策估算，到11月26日選舉日扣除18歲以下染疫者，預估將影響20萬人無法出門投票，或將改採特殊管道投票；對此，王任賢怒批流感可以出門投票，新冠都流感化了，為何指揮中心不解散、新冠肺炎法定傳染病等級不降級，恐是希望透過政策調整進行政策買票。

台中市診所協會理事長曾崇芳表示，他也強而調驟然降級或確診不隔離，對民眾衝擊過大，依照日、韓、新加坡經驗第二波感染會維持二到三個月，預估台灣這波疫情將在10月中旬或、10月底趨緩，他建議政府可以透過九合一選舉將至把現行居隔7日縮短為4日或5日，讓受影響不能投票的人變少，且順便可以做政策調整的測試。

大台中醫師公會前理事長藍毅生則認為，如不准確診者投票會剝奪確診者投票權，恐引爆防疫破口，讓想投票人的確診者不篩、不通報，投完票再去通報。

曾崇芳則認為，如依現行居隔政策，確診者無法正常投票般預估對大選區縣市長、市議員結果影響不大，但對於當選得票數差距很小的鄉鎮代表、里長選舉是會可能影響結果。